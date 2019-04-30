تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بينها 5 رحلات متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، بسبب ظروف التشغيل بمطارات الوصول بالتزامن مع رحلات العمرة.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، بسبب ظروف التشغيل، وتأخر إقلاع 5 رحلات جوية متجهة إلى المملكة العربية السعودية بسبب ظروف التشغيل بمطارات الوصول من تكدس الرحلات هناك بسبب موسم العمرة، حيث تأخرت إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية أرقام 308 و 382 و 3302 و 380 المتجهة الي مطار جده الدولي، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة نسمة للطيران رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع بالمملكة السعودية.