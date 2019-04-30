أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 10 ملايين و683 ألف و511 طالباً وطالبة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه جرى فحص 2 مليون و54 ألف و472 طالباً وطالبة منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، في خمس محافظات هي: الشرقية والدقهلية والمنيا، والغربية والوادي الجديد.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من فحص 3 ملايين و451 ألف و174 طالباً وطالبة في المرحلة الثانية من المبادرة والتي ضمت 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و177 ألف و865 طالباً وطالبة في 11 محافظة هي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة استمرت على 3 مراحل، منذ يوم 16 فبراير الماضى وحتى اليوم 30 أبريل 2019، لافتاً إلى أنه جرى توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان.