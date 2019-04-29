قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، إن احتفالات المصريين بعيد شم النسيم لم تشهد سوى حالتي تسمم مؤكدتين فقط لأول مرة في تاريخ الصحة بأعياد الربيع.

وأضاف "السبكي"، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، أن الوزارة كانت على يقظة كاملة، وشنت حملات، وقامت بعمل مجهود شاق على مدار الشهرين الماضيين للخروج بالاحتفالات لبر الأمان.

وأوضح أن الوزارة شنت مئات الحملات على مصانع الأغذية، ومنافذ البيع، والموانئ ومناطق استيرادية لمصانع الأغذية.

وواصل: "أكثر من 9 أطنان أسماك فاسدة كانت داخلة بيوتنا تم اعدامها.. رجال وزارة الصحة، دمتم صمام أمان".