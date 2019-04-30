"سعفان" في احتفالية عيد العمال: مصر يحق لها أن تفخر بعمالها

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر قيادة وحكومة وشعبا تقف وقفة إجلال لقيمة العمل، مضيفات "لا عجب في ذلك لأنها القائمة بالعلم والعمل منذ القرون الأولى، ويحق لها أن تفخر بعمالها دعما لهم وتجديدا لعهد استكمال مسيرة التنمية".

وأضاف "سعفان"، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، أن عمال مصر يسعون لنهضة مصر في الداخل والخارج؛ ومعهم كل فئات الشعب في ملحمة وطنية ظهرت خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي كانت بمثابة منح الثقة في الخطوات التي تقطعها مصر نحو مستقبل مشرق لكل مواطنيها".

وأوضح وزير القوى العاملة: "التعديلات الدستورية أجمعت عليها الأغلبية لاستمرار المسيرة التنموية تحت قيادة الرئيس السيسي، وأثبت بها المصريون أنهم نسيج متلاحم يجمع بينهم عراقة التاريخ وتحديات الحاضر ووحدة الهدف والمصير".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي.

وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات. يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.