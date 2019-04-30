وصل منذ قليل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، بصحبته الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة السابق والدكتور كريم بدر حلمي أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إلى مقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي، لبدء مهان عمله وإدارته للنقابة.

وكان المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، قال إنه سيبدأ عمله في إدارتها خلال ساعات، لافتا إلى أن أول قراراته ستكون "تشكيل اللجنة الخماسية المعاونة له" في إدارة شئونها.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه حريص على وجود قامات مهنية من الصيادلة ضمن اللجنة الخماسية.

وأكد أنه لم يتنه حتى الآن من المشاورات لاختيار أعضاءها، نافيا صحة ما يتداول من أسماء على أنها تم اختيارها، حيث أن هناك اسمين فقط وافقا على الانضمام للجنة.

وسبق أن أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانا، اليوم، أعلن فيه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لانهاء الحراسة القضائية.

كما أعلنوا تعذر إجراء الانتخابات في محافظتي السويس وأسيوط، مؤكدين أنه في حال إنهاء الحراسة القضائية ستعلن النقابة إجراء الانتخابات على المقاعد الانتخابية كافة.