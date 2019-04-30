10 معارض "أهلا رمضان" بمراكز المنيا.. وتكليف الأوقاف بنظافة المساجد

أعلن اليوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن تنظيم 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة، ضمن استعدادات استقبال الشهر الكريم، وتم تخصيص معرضين بمدينة المنيا أمام ميدان المحطة وبشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة ومعرض بكل مركز لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وبيع السلع بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمراجعة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، وكلف المحافظ مديرية التموين بتعديل مواعيد العمل بالمخابز بجميع مراكز المحافظة التسع بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التموين الواقعة داخل نطاق كل مركز لوضع المواعيد المناسبة، مع وضع خطة لمراقبة توفير البوتاجاز وتوزيعه بالسعر المحدد مع زيادة المعروض من الأسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك، مشدداً على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة المعروض من السلع والمنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال شهر رمضان لاستقبال الحوادث والتعامل معها خاصة في فترات الذروة قبل وبعد الإفطار مع تشديد الرقابة على الأسواق والباعة الجائلين وموائد الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة حدوث حالات تسمم غذائي.

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالعمل بالمجازر طوال أيام الأسبوع والتنسيق مع مديرية التموين لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض والتصدي بكل حزم للذبح خارج المجازر حتى لا تكون بؤرة لنقل الأمراض.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية للعمل على تيسير حركة المرور ومنع أى اختناقات مرورية.وكلف المحافظ مديرية الأوقاف بضرورة الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج وكذلك الطرق المؤدية إلى المساجد، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد.

وبدأت محافظة المنيا في توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بمراكز المحافظة التسعة لعدد من الفئات المستحقة مقدمة من مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم بهدف التخفيف عن الأسر الفقيرة من محدودي الدخل بالقرى الأكثر احتياجاً.