أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم.

وعن طقس الغد، الأربعاء، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد داخل محافظة مطروح وقد تصل إلى الاسكندرية وأجزاء من الوجه البحري.

أما عن طقس الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظة مطروح وأجزاء من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد، الخميس، من خلال الصور التالية: