برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مجلس مدينة أرمنت، ورئيس قسم الزراعة بذات المجلس، من تهمة إحضار الأول لمجموعة من الكلاب كحراسة أمام الاستراحة الخاصة به، ما تسبب في إهدار الزراعة المتواجدة بالقسم، كما برأتهما من تهمة إهدار المال العام بتوزيع ثمار المانجو المحيطة باستراحة رئيس المدينة على العاملين بالمخالفة للقانون، في حكم صدر برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نُسب لرئيس قسم الزراعة بمجلس المدينة، تراخيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ قسم المشتريات، بقيام رئيس مجلس المدينة بتوزيع ثمار المانجو بالأشجار المحيطة باستراحته على العاملين بالمدينة، وبرأته المحكمة لثبوت سداد الثاني لإيجار الاستراحة من راتبه، وهي عبارة عن فيلا محاطة بأشجار تحمل ثمار المانجو، ومن ثم رأت المحكمة أن هذه الأشجار تتبع الفيلا وتصبح من حق مستأجرها، وتوزيع المانجو يُعتبر غير مخالف للقانون ولم يعد إهدارا المال العام.

وأضافت المحكمة، بشأن البراءة من تراخي الأول في الإبلاغ عن الثاني بوضع كلاب حراسه على باب الفيلا، فاعتبرت المحكمة أن الأرض المحاطة بالفيلا ملكية خاصة للمستأجر، وطالما أنه سدد القيمة الإيجارية مقابل انتفاعه بالاستراحة أصبح تصرفه بوضع الكلاب لحمايته وأسرته غير مخالف، ولم يقع على عاتق رئيس قسم الزراعة مخالفة بعدم الإبلاغ عن رئيس المدينة.

ولم تقتنع المحكمة بما ذكره أحد الشهود، بأن الأشجار المحاطة بالفيلا ملكية عامة للدولة ، ويجب جني ثمارها وطرحها في مزاد علني، وبيعها وفق قانون المزايدات والمناقصات، وبررت أن ذلك ينطبق فقط على الأشجار وليس الثمار، فالثمار تقع ملكية لمستأجر الفيلا، ومن ثم ما قام به من توزيع المانجو على العاملين بمجلس المدينة غير مخالف قانونًا.