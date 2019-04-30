برومو "كازابلانكا" لأمير كرارة يقترب من 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

اقترب برومو فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة من تحقيق 5 ملايين مشاهدة، عقب إطلاقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بـ24 ساعة.

وأحدث "برومو "كازا بلانكا" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من حيث أسلوب وطريقة التصوير المشوقة والأقرب إلى السينما العالمية من مشاهد التحدي سواء في الأكشن والمطاردات أو الجمل الحوارية المتكافئة، التي تزيد من الغموض والإثارة وجذب الانتباه في كل مشهد.

ويواصل حاليا مخرج العمل بيتر ميمى مونتاج ومكساج الفيلم، بالإضافة إلى وضع الموسيقى التصويريه، ليصبح الفيلم جاهزا لطرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.