كلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مديرعام الصحة، بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، لتكثيف أعمال رش المبيدات صباحا ومساء بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والباعوض خلال فترة التكاثر.

ووجه مسؤولي الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتكثيف الحملات، لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مع ضرورة قيام مديرية الصحة بتوفير الكميات المناسبة من الأمصال والعقاقير اللازمة لعلاج عضة الكلب، والتي وصلت إلى 1300 مصل يتم صرفها شهريا بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمحافظ مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتلبيتها وفقا للقانون وللإمكانيات المتاحة.