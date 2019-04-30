رئيس الوزراء يوجه بالتنسيق مع "دبي" لإقامة مجمع استثماري متكامل بمصر

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق بين المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وشركة دبي للاستثمار، من أجل إقامة مجمع استثمارى متكامل على أرض مصر، من جانب الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع خالد كلبان الرئيس التنفيذى لشركة دبي للاستثمار، والوفد المرافق له، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأشار "نصار" في بداية اللقاء إلى أن شركة دبى للاستثمار أنشأت مجمع دبي للاستثمار على مساحة 23 كيلومتر مربع، وهو مشروع استثمارى متكامل، لافتا إلى أن لديها الرغبة فى إقامة مثل هذا النموذج على أرض مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الرئيس التنفيذى للشركة، حول نشاطها الذى يمتد ليشمل عددا من القطاعات، ويأتى فى مقدمتها "العقارات".

وحول هذا الصدد، أوضح مسئول الشركة، أنها ساهمت فى إقامة العديد من المناطق الصناعية، والسكنية، والتجارية، إلى جانب ريادتها فى مجال التطوير العقارى، من خلال إقامة العديد من الشراكات فى هذا المجال مع عدد من الشركات.

وأضاف خالد كلبان، أن استثمارات الشركة، التى تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، تتضمن أيضا العمل فى مجالات "التعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والأغذية، ومواد البناء والتشييد".

واستعرض المقترح الخاص بإقامة مجمع استثمارى متكامل على أرض مصر، تتوافر به كل الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحا أنه أجرى زيارة لعدد من الأماكن المقترحة لإقامة هذا المجمع فى محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، والتعاون مع المستثمرين الجادين، وتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الجادة.

وأشار، بشأن مقترح الشركة إقامة مجمع للاستثمار على أرض مصر، إلى أن "طموحاتنا لمثل هذه المشروعات أن يتم تنفيذها فى أقصر وقت ممكن"، موضحاً أن لدينا نحو مليون مواطن يدخلون إلى سوق العمل سنويا، وهو ما يستلزم الإسراع بحركة التنمية، وإقامة المزيد من المشروعات التى توفر فرص عمل جديدة.

فيما أكد "كلبان" أنه سيتم إجراء دراسة وافية، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى إقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية فى العديد من الدول العربية والأفريقية.