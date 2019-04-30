تقرأ غدا في "الوطن": خطة البنوك لتطبيق "الدفع الإلكتروني"

الصفحة الأولى من عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأربعاء، تقريرًا بعنوان، السيسي في "عيد العمال": مفيش حد مُخلد في مكانه غير البلد وأهلها.

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