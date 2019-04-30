تقدم المحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، بالتهنئة إلى عمال شعب مصر والعاملين بقطاع مديرية الشباب والرياضة والقيادة السياسية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

وقال الوكيل، في بيان له، إنه لا سبيل لتقدم البلاد سوى بالعمل الجاد المخلص، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية العملاقة في شتي المجالات سواء كانت الشبابية أو الرياضية او الزراعية أم الصناعية أم السياحية من أجل رفعة مكانة مصر بين الأمم وزيادة حجم الصادرات وتقليل نسبة الواردات.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن "الظروف الحالية الطارئة تتطلب منا بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل إحداث طفرة اقتصادية هائلة"، مؤكدًا أن التقدم لن يتحقق إلا بواسطة سواعد عمال مصر المخلصين في كل ميادين العمل حتى يتحقق المستقبل المشرق للأجيال القادمة.