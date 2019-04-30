وزير الأوقاف يفتتح مسجد أحمد عرابي بقرية هرية رزنة في الزقازيق

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم، مسجد أحمد عرابي بمسقط رأس الزعيم الراحل بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال محمد العوضي، أحد أهالي قرية هرية وعضو اللجنة المشرفة على بناء المسجد، لـ"الوطن"، "أنشأ الأهالي المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 1200 متر وعلى طراز مسجد المدينة المنورة، ليحمل اسم الزعيم لتخليد ذكراه بتكلفة تجاوزت 15 مليون جنيه".

وأوضح أن "المسجد الذي تعلم فيه الزعيم كان يقع بجوار منزله وتبلغ مساحته نحو 400 متر وتوجد بجواره مساحه شاسعة قام الأهالي بشرائها وضمها إلى مساحة المسجد لتبلغ نحو 1200 متر"، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لجمع التبرعات المالية والعينية "مواد بناء مثل الرمال والأسمنت والطوب والبلاط وغيرها".

وأشار إلى البدء في بناء المسجد منذ عام 2016، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أنهم اختاروا التصميم على غرار المسجد المدينة المنورة.

يشار إلى أن الشرقية تحتفل بعيدها القومي يوم التاسع من سبتمبر والذي يوافق ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين، عارضا مطالب الجيش عام 1881م، قائلا مقولته الشهيرة "لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً؛ فوالله الذي لا إله إلا هو لا نُورَّث ولا نُستعبَد بعد اليوم".