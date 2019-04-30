قال توماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها تصميم على تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية شهدت مشاورات طويلة لتنصيف الإخوان جماعة إرهابية، ويجرى حاليًا صياغة القرار.

وأضاف "جورجيسيان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن المشاورات في الإدارة الأمريكية كانت مستمرة منذ فترة من أجل صياغة رؤى من أجل تصنيف الإخوان، مؤكدًا أن اتجاه البيت الأبيض لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية كان متوقعًا.

وأشار إلى أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية يؤثر على طريقة التعامل مع باقي الجماعات المشابهة في المنطقة، مؤكدًا أن عملية التصنيف تكون مشتركة بين الأمن القومي والخزانة والخارجية والبيت الأبيض.