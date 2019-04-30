قال أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا، إن أكثر من 49.5 مليون مواطن خضعوا لكشوفات مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي"، والكشف على الأمراض غير السارية، مضيفًا أنه تبقى فحص أقل من 60 ألف مواطن لتحقيق العدد المستهدف بالكامل.

وأكد صلاح، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، أنه جرى فحص أكثر من 3 مليون طالب في المرحلة الثانوية، مردفًا أن هذا العدد منفصل عن المبادرة الأساسية، مشيرًا إلى أنه تبقى فحص حوالي نصف مليون طالب لتحقيق الهدف، كما جرى فحص 11 مليون من أصل 11.5 مليون نصف طالب مستهدف في المرحلة الابتدائية.

وأوضح: "فحصنا 21.5 ألف أجنبي، أغلبهم من السوريين بشكل منفصل عن المبادرات السابقة، حيث نعمل بشكل تجريبي قبل تفعيل مبادرة الرئيس السيسي بفحص الأجانب الموجودين على أرض مصر بداية من الغد، الموافق 1 مايو، وتم فحص 26 مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي، وفحص 5 من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار: "بدأنا حملة لفحص الطلاب في المرحلة الاعدادية بداية من اليوم حتى نهاية شهر رمضان، والمستهدف فحص 5 مليون طالب".