تامر أمين يطالب بإلغاء عطلة عيد العمال: "اصرفوا مكافآت وحوافز أحسن"

ناشد الإعلامي تامر أمين، الحكومة بإلغاء إجازة عيد العمال، التي توافق أول شهر مايو من كل عام، والتي من المقرر أن يحصل عليها المصريون غدًا، الأربعاء، قائلًا: "اصرفوا مكافآت وحوافز أحسن".

وأضاف "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار": "مش عاوز العمال يزعلوا مني، وهما جزمتهم فوق راسي لأنهم بناة مصر، وهم القاطرة التي تجر القطار ولولاهم لخربت البلاد".

وتابع: "عيد العمال هو عيد العمل، هو عيد اليد الشقيانة، لا يستقيم أن يتم التوقف فيه عن العمل ويجب أن نكرس ثقافة العمل، واليوم الذي نقدر فيه العمل والعمال مينفعش نأجز فيه".

وواصل: "هنا طرق كثيرة للاحتفال بالعمال منها تكريم الرئيس للمتميزين من العمال، وإعطاء حوافز للعمال، أو مضاعفة أجرهم خلال هذا اليوم بصرف يوم إضافي لهم.. في 500 طريقة غير إننا نأجز".

وأوضح: "إحنا أي حاجة بناخدها إجازة زي 25 يناير و30 يونيو، وكأن في فائض إنتاج، رغم إن الناس مريحة والله، محدش عاوز إجازات زيادة، أتمنى إلغاء إجازة عيد العمال وتكريم العمال وعارف إني هتشتم ويتلعن جدودي دلوقتي".