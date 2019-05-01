أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لن يلقي عظته الأسبوعية المقررة مساء اليوم الأربعاء، نظرا لاحتفالات الكنيسة بأعياد القيامة وشم النسيم.

ويتواجد البابا تواضروس حاليا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك عقب مغادرته المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد تلقيه التهاني بالعيد يوم الأحد الماضي، حيث ترأس مساء السبت، قداس العيد بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان البابا تواضروس شارك في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بالإسكندرية بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.