جابر المري: شعب قطر يرى حمد بن خليفة وأبناءه خوارج عن العروبة والدين

قال المعارض القطري جابر المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن أمير قطر الحالي تميم بن حمد عاجز عن إدارة منزله الخاص، "فما بالنا بإدارة دولة بالكامل بقى"، بحسب قوله، موضحًا أن النظام القطري لديه كراهية كبيرة للدول العربية على رأسها مصر والإمارات والسعودية.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن والد تميم كان يخطط لتدمير الجيش المصري، كما أن يوسف القرضاوي عندما أتى إلى قطر هاربًا من مصر، جاء من أجل عمل مخطط لاستهداف الدولة المصرية، مؤكدًا أن الهدف من استضافته في الدوحة هو الإضرار بمصالح مصر.

وأشار المعارض القطري إلى أن الشعب القطري يرون حمد وأبناءه خوارج عن العروبة والدين، وعملاء للصهاينة.