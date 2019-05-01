قال المعارض القطري جابر الكحله المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن عزمي بشارة مستشار أمير قطر تميم بن حمد، أصبح يتجاهل عضويته في الكنيست الإسرائيلي ويتحدث عن العروبة، مؤكدًا أن بشارة يُعد مفكرا إسرائيليا ولا ينتمي للعروبة.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المواطن القطري يّحب وطنه ولكن يتم استغلاله من قبل نظام الحمدين بالشائعات، مؤكدًا أن إعلاميي نظام الحمدين مرتزقة، ويخلقون مبررات لأفعاله.

وتابع: "نظام الحمدين يستهدف الإضرار بكل الدول العربية عدا إسرائيل، حيث يرتمي في أحضانها".