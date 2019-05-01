توتنهام وأياكس وحلا شيحة وبيراميدز أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

نتيجة مباراة توتنهام ضد أياكس مباراة توتنهام

وضع فريق أياكس قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وعقب انتصاره الثمين خارج دياره على توتنهام بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

بالفيديو.. أياكس يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بعد الانتصار على توتنهام بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع فريقي توتنهام وأياكس بتقدم الفريق الهولندي بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب توتنهام الجديد.

بالفيديو.. أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدف نظيف

تقدم فريق أياكس على نظيره توتنهام بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالفيديو نصف نهائي أبطال أوروبا.. أياكس يتقدم بهدف مبكر على توتنهام

حلا شيحة

"أصمت لأني لا أريد أن أجادل.. و أتجاهل لأن لا شيء يستحق"، كلمات عبرت بها حلا شيحة، عن انتقاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة خلعها النقاب ورجوعها للفن، وذلك قبل أن يتم تداول أخبارا تقول بانفصالها عن زوجها كندي الجنسية يوسف هاريسون، وهو الأمر الذي لم تنفيه أو تؤكده حلا.

ويعتبر زوجها الملتزم دينيا، معارضًا بشدة لفكرة عودتها للفن، وفقا لأحد المقربين من حلا شيحة، الذي أكد انفصالها عن زوجها من شهر فبراير الماضي، وفيما يلي مشاهد ترجح طلاقها:

"أصمت لأنني لا أريد أن أجادل".. 4 أدلة تؤكد انفصال حلا شيحة عن زوجها

جدل واسع أثارته الفنانة المصرية حلا شيحا في أغسطس الماضي، عقب خلعها للحجاب، بعد ارتدائه لفترة طويلة، لتتوالى بعد ذلك المواقف التي تخلق حالة من النقاش حولها في الآونة الأخيرة، التي جاء آخرها بانفصالها عن زوجها.

انفصال وبنطلون وسيجارة.. مواقف أثارت الجدل حول حلا شيحا بعد خلع الحجاب

بيراميدز

خطف مصر المقاصة تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز بهدف لكل فريق خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 64 بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النادي الأهلي، فيما يبعد بـ4 نقاط عن الزماك، صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري بيراميدز في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف والزمالك ثالثًا

خطف مصر المقاصة تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز بهدف لكل فريق خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة 64، في صدارة جودل ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، ولكن للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة، فيما رفع المقاصة رصيده للنقطة 42 في المركز السادس.

بالفيديو هدية للأهلي والزمالك.. المقاصة يوقف قطار بيراميدز بتعادل مثير

نجح فريق مصر المقاصة في تسجيل هدف التعادل في مرمى بيراميدز، عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 86، بعد توغل رائع من ميدو جابر من الجهة اليسرى.

أنطوي يتعادل للمقاصة أمام بيراميدز