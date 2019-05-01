أعلنت السلطات التركية هذا الأسبوع انتحار فلسطيني يدعى زكي مبارك، في أحد السجون التركية، إلا أن أسرته رفضت تصديق الرواية التركية بانتحاره.

وقالت أسرة القتيل الفلسطيني إن "مبارك" قتل على يد سلطات الأمن التركية بعد اعتقاله بتهم غير صحيحة.

وأمام إصرار المسؤولين الأتراك على روايتهم وتكذيب أهل "مبارك" تلك الرواية يثور التساؤل حول إمكانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية.

كاتب ومحلل تركي: نظام "أردوغان" إجرامي وعلى العرب التحرك

ودعا الصحفي والمحلل التركي تورجوت محمد أوغلو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية مقتل الفلسطيني زكي مبارك.

وقال "أوغلو" في تصريح لـ"الوطن"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لطالما تلاعب بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعا إلى تشكيل هيئة دولية في محاولة لابتزاز المملكة العربية السعودية، إذن لماذا لا تتم الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية لتحقق في قضية زكي مبارك؟".

وتابع الكاتب والمحلل السياسي التركي: "نظام أردوغان إجراميا ارتكب كثيرا من الجرائم ولا يمكن أن نستبعد عنه أي جريمة وعلى دولة فلسطين أن تتحرك في هذا الاتجاه".

سياسي فلسطيني: ننتظر استلام الجثمان وإعادة تشريحه للتحرك

من جهته اتتقد الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس "صمت السلطة على جريمة قتل الدكتور زكي مبارك في السجون التركية وعدم المطالبة بلجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة الواضحة".

وأضاف "الرقب" في تصريح لـ"الوطن": "لقد طالبت أسرة الضحية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية وعدم الاكتفاء بالمعلومات التي تصدرها السلطات التركية".

وقال "الرقب": "جريمة مقتل الفلسطيني زكي مبارك لا تقل عن اختفاء خاشقجي الذي قامت تركيا الدنيا للبحث عنه".

وشدد القيادي الفلسطيني على أن "الصمت على هذه الجريمة جريمة بحد ذاتها".

ولفت "الرقب" إلى الترتيب مع جمعيات حقوق إنسان في هذا الصدد، وننتظر استلام الجثة لإعادة التشريح وحينها سيكون التحرك بالدلائل" على حد قوله.