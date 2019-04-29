قال زكريا مبارك، شقيق الشاب الفلسطيني زكي مبارك ضحية التعذيب في السجون التركية، إن شقيقه أستاذ في العلوم السياسية بدرجة امتياز، وخريج الكلية الحربية اليمنية، وكان ضابطًا في المخابرات الفلسطينية، وبعدها تقاعد.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "زكي سافر لتركيا ظنًا منه أنها دولة إسلامية ومن عشاق الدولة الفلسطينية، ولكنه اصطدم بواقع مغاير تمامًا، أخي ذهب 30 مارس إلى تركيا، ويوم 4 أبريل الجاري اختفى، شقيقي انخدع بحديث النظام التركي عن الحرية والديمقراطية".

وتابع: "تواصلت منذ اليوم الأول مع السفير الفلسطيني في أنقرة، وأبلغه باختفاء زكي وصديقه سامر شعبان.أنهما اختفيا من مطعم معين في اسطنبول، وقلت له فليبحث الأمن التركي عنهما فالمدينة مليئة بالكاميرات، إلا أن شيئا لم يحدث، وبعد 15 يوما طالعتنا السلطات التركية بأنهما جاسوسان إماراتيان وساهما في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأردف: "ما روَّجت له تركيا لا يمت للحقيقة بصلة، فتاريخ أخي مشرف، دماء زكي ستكون فضيحة لتركيا ونظام أردوغان"، موضحًا أنه "تواصلت مع زكي أثناء وصوله في السجن، وقالي جماعتي بعتني وخلوني كبش فداء، وقالي يا زكريا أنا عند كفار قريش"، مطالبًا بتحقيق دولي في واقعة مقتل صديقه.