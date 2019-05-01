قال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الصناعات النسيجية تعاني من متاعب كثيرة، مؤكدا أن الدولة مسئولة عن حماية الأسواق من خلال تهيئة البيئة المحيطة بالصناعة، واتخاذ الإجرءات للحد من الواردات من الخارج، وحماية المنتج المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN": "ليس عيبًا أن نحمي المنتجين المحليين لان حماية المنتج المحلي هو حماية للعامل المصري"، مشيرًا إلى أنه كل متر قماش يُهرب من الخارج يضر الصناعة المصرية، وكل متر قماش مستورد يتسبب في توقف مكينة نسيج مصرية ويتسبب في أن يجلس عامل مصري في بيته ويفقد عمله.

وأكد المرشدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستشعر تمامًا أهمية قطاع الغزل والنسيج ووجه في أكثر من مناسبة بضرورة اسراع حل مشاكل هذا القطاع.