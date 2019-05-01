"الحق تحمله السنين حتى لا يضل الطريق ويظل على قيد الحياة لا يشيب ولا يموت، بل يعود يوما مع من لهم ضمائر وقلوب نقية".. كلمات لها رنين خاص لدى عشاق ومتابعي المسلسل الدرامي الشهير "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا حصريا على قناه "DMC".

يدور مسلسل "قيد عائلي" في إطار درامي اجتماعي حول قصة الصراع الأبدي على السلطة والمال، حيث تتعرض عائلتين لمشكلات ومعارك كبرى بسبب الميراث، وتجاهلهم لصلة الرحم من أجل الثروة، والتي تجعلهم ينسون المباديء والقيم الإنسانية.

وفي أحداث الحلقة 24 من المسلسل، هرب محمود كامل الخولي، من كمين الشرطة باستخدام دراجة نارية لحيازته قطعا أثرية سرقها من ممدوح الذي كان يضعها عند عبدالله شقيقه.

وأصيب المستشار وجيه بطلق ناري أثناء قيام قوات الشرطة بإلقاء القبض على شخص يحاول رشوته، وكذالك أصيب الرائد سامح بطلقتين ناريتين وانتقلوا للمستشفى.

وتصدر مسلسل "قيد عائلي" أكثر من مرة محرك البحث "جوجل"، كما تنتشر مشاهد له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، ويتناقش كثيرون بشأن أحداثه لقربه إلى حد ما للواقع.