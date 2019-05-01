عاجل| الإمارات: المنطقة شهدت تجارب فوضوية لا نرغب بتكرارها في السودان

أكدت الإمارات العربية المتحدة، أن الدول العربية تدعم انتقالا منظما واستقرارا في السودان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إن المنطقة شهدت تجارب فوضوية ولا نحتاج للمزيد منها.