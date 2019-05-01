قررت، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مد ساعات العمل في مبادرة "100 مليون صحة"، بمحافظة الوادي الجديد، حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، إنه تقرر مد فترة المسح بكامل القوى البشرية والمنشآت حتى الأحد الموافق 5 مايو الجاري، على أن يستمر العمل بداية من 1 رمضان فقط بالنقاط الثابتة في مواعيد العمل الرسمية فترة صباحية فقط، تقدم هذه النقاط خدمات المسح للمصريين حتى نهاية ديسمبر 2019 ولغير المصريين حتى نهاية أغسطس 2019.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري العمل في أثناء فترة صلاة القيام بالمساجد الكُبرى على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.