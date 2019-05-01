أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن سحب القطار المعطل بمحطة السادات اتجاه المنيب إلى ورش الصيانة بشبرا الخيمة، مشيرة إلى أن حركة مسير القطارات مازالت معطلة بسبب سحب القطار.

وأوضحت أنه سيجري الدفع بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات في الاتجاهين "المنيب - شبرا الخيمة"، و"شبرا الخيمة - المنيب".

وكشف مصدر مسؤول بهيئة مترو الأنفاق، عن أن هناك حالة من الارتباك في جميع رحلات الخط الثاني بسبب حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات بمحطة السادات باتجاه المنيب، مشيرا الى أنه جرى الدفع بفرق الصيانة الطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على مواجهة زحام الركاب.

وأكد لـ"الوطن"، أن العمل يجري على إصلاح العطل الفني لعودة حركة القطارات لطبيعتها، مضيفا أن عطل قطارات الخط الثاني أثرت سلبا على الخطين الأول والثالث، وأنه خلال دقائق ستعود الحركة لطبيعتها بعد تعطلها لنحو 30 دقيقة.