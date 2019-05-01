احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بختام البرنامج التدريبي، الخاص بإنتاج الخضر المتكامل المستدام، والذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية، لتدريب 26 مبعوثا من 22 دولة، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الحفل الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس عادل صلاح يونس مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك السياسي والدبلوماسي للدول المختلفة المشاركة في البرامج.

وقال الدكتور سعد موسى، إنه تم تنفيذ البرنامج في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من منتصف فبراير الماضي، وحتي نهاية أبريل الجاري، لافتا إلى أن المبعوثون مثلوا 22 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية، هي الكاميرون، أرمينيا، بنجلاديش، عمان، موريتنيا، الكنغو الديمقراطية، أنجولا، بوليفيا، غانا، ميانمار، الصومال، إريتريا، جورجيا، غينيا، الأرجنتين، باكستان، سيريلانكا، فيتنام، الأردن، بروندي، ساوتومي، وبرنسيب، فضلا عن منغوليا.

وأوضح أن الجانب النظري للبرنامج تضمن عددا من اللقاءات المختلفة مع كبار الأساتذة والباحثين في مجال "إنتاج الخضر المتكامل المستدام" من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي أدارها المتخصصين، لافتا إلى أن البرنامج تضمن تطبيقات عملية شملت العديد من محافظات مصر، منها الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الفيوم ،الإسماعيلية، إضافة إلى عدد من الزيارات السياحية المختلفة بتلك المحافظات، وعلى رأسها محافظتي الأقصر وأسوان، لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.