"البدالين التموينيين": لا زيادة في أسعار مقررات رمضان.. وهناك وفرة

قال محمود حسونة، نائب رئيس نقابة البقالين التموينيين، إن جميع السلع متوفرة لدى محال البقالة، مضيفا أنه جرى الصرف بداية من اليوم للمقررات التموينية لمايو، وبأسعار تنافسية.

وأوضح، في تصريح لـ"الوطن"، أنه جرى صرف أكثر من 100% من المقررات التموينية للمواطنين عن أبريل بلا أي نواقص، لافتا إلى أن مقررات مايو تشهد إقبالا كبيرا بنسبة تتجاوز الـ80% قبيل شهر رمضان بأيام.

وتوقع زيادة في الإقبال من المواطنين على صرف البطاقات التموينية بساعات قليلة من قدوم شهر رمضان، نافيا وجود أي زيادات سعرية في مقررات مايو أو زيادة في عدد المقررات.

وأكد أن الـ50 جنيها التي تصرف للمواطن وبحد أقصى 4 أفراد كافية جدا لشراء السلع الاستراتجية دون أزمة، نافيا وجود أي زيادات سعرية في سلعة السكر سواء الخاصة بالمقررات التمونيية أو في الأسواق، وأن هناك معروض كبير من السلعة في الأسواق.

ولفت إلى أن شركات السكر الحكومية من خلال المشاركة في معرض "أهلا رمضان" طرحت كميات كبيرة من سلعة السكر بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة في ظل انتظام موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر حاليا وتوفيره للمواطنين من خلال بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق طوال الوقت.

وأضاف أن وزارة النموين طرحت كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية استعدادا لشهر رمضان المقبل وذلك بزيادة في الكميات من 50 إلى 70% عن المعدلات الطبيعية في الأوقات العادية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، وذلك بسبب زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الأيام بجانب تنظيم فروع لمعرض "أهلا رمضان" في محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار إلى أن الأسر تستطيع شراء احتياجاتهم من السلع من هذه المعارض بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% على أقل تقدير، مضيفا أن شركة الجملة تصرف ما تبقى من المقررات التمونيية للتجار غدا.