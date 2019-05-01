أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول معمل كيمياء الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، علي شهادة "أيزو 17025/2005".

وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"؛ خاطب المعهد رسميًا بشأن حصول معمل "كيمياء الأغذية" على الاعتماد، وذلك بعد تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية "أيزو 17025" في عدد من الاختبارات الكيميائية للأغذية والزيوت.

وأضافت مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في بيان صادر اليوم، أن ذلك جاء بعد عدد من الزيارات التي أجراها فريق التقييم التابع للمجلس الوطني للمعمل، واستيفاء كل الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.