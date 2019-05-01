أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادثين متفرقين ببني سويف ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف مصابين في حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية بني مؤمنة - سمسطا، إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج.

والمصابون هم: "محمد بركة نمر" 25 عاما، و"عبد النبي سليم سليمان"، 40 عاما، ومقيمان بمركز الواسطي وجرى نقلهما إلى قسم الاستقبال مستشفى سمسطا المركزي.

كما جرى نقل مصابين في حادث تصادم لدراجة بخارية مع سيارة بشارع حاتم رشدي بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، حيث تبين أن المصابين هما: عامر عويس عطوه، 55 عاما، مدرس، وطارق سيد محمد، 44 عاما، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.