تستعد الإعلامية مروة عزام، لخوض تجربة تليفزيونية جديدة، في شهر رمضان المُقبل، من خلال مُخاطبة الأطفال عبر برنامج "أطفال ولكن" على قناة "المحور"، بالإضافة إلى برنامج آخر عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقالت "عزام" لـ"الوطن"، إنها تواصل تقديم برنامجها "أطفال ولكن" عبر قناة "المحور"، لكن بشكلٍ يومي طوال شهر رمضان، فضلًا عن برنامج جديد عبر قناتها على "يوتيوب"، يحمل اسم "طمن قلبك"، ويعتمد على مُخاطبة الناس، وتقديم أسلئة مُختلفة لهم، إذ يحصل الفائز على جهاز موبايل.

وتابعت أنها تواصل تقديم برنامج "السيرة النبوية" للأطفال، بشكلٍ يومي عبر "يوتيوب"، وصفحة "أطفال ولكن" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".