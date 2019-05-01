أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التقديم للوحدات السكنية بالإعلان الـ11 وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg، ابتداءً من اليوم 1 مايو وحتى 31 مايو المقبل لكل المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات على النحو التالي:

الخطوة الأولى: استخراج رقم الاستمارة

- الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو / مكتوبة).

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الالكتروني.

- يفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) لضمان وصول كلمة المرور.

- يجرى إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل المستندات الآتية:

1- صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

2- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

3- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز طبقًا لإعلان كل مشروع بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأ- مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) في بنك التعمير والإسكان / فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH / سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

2- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

3- سجرى إرسال رسالة (sms) تفيد وصول مبلغ الحجز وذلك خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية: مراجعة داخلية بالبنك

- مراجعة المستندات الخاصة بالعميل ومدى انطباق الشروط عليه.

الخطوة الثالثة: الحجز

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- يتم ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها.

- ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي جرى اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:

- ستتاح شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

- يجرى رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويجرى استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقًا للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

مواصفات الوحدات:

تصل مساحة الوحدات إلى 90 متر مربع للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.

يذكر أنه جرى طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).