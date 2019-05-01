انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية لمستشفي سعاد كفافي المتنقل، التابعة لكلية الطب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، بمدينة رأس سدر، والمستمرة علي مدار 3 أيام لتقديم الكشف والعلاج وإجراء الجراحات بالمجان .

وشهدت القافلة إقبال جماهيري من قبل مواطني المدينة والقرى والوديان والتجمعات البدوية. وكان في استقبالها الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب بالجامعة، والمحاسب علي حماده رئيس مدينة رأس سدر .

وقال حمادة إن قوافل مستشفى سعاد كفافي تقدم خدمات صحية على أعلى مستوى خلال فترة إقامتها بالمدينة وستحول الحالات الحرجة والحالات التي تستلزم إقامة بالمستشفى إلى مقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر لاستكمال العلاج وكل ذلك كخدمة مجانية تماما.

وأضاف أن عمل القافلة سيكون على مدار 8 ساعات يوميا، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا لاستقبال المترددين من أهالي مدينة راس سدر والمناطق المجاورة في جميع التخصصات الطبية.

علي جانب أخر، قالت الدكتورة فوزية أبو الفتوح أن القافلة تتضمن مستشفى ميداني متنقل يضم كافة الإمكانيات التشخيصية والتجهيزات لإجراء العمليات الجراحية كما تضم أكثر من 100 طبيب في كافة التخصصات الطبية المختلفة.

وأضافت أن مستشفى سعاد كفافي وضعت تصورا ومخططا لإطلاق حملاتها للمناطق الأكثر احتياجا في مصر بالتنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات المختلفة . وأشارت إلي أن الجامعة حريصة علي القيام بواجبها المجتمعي والحفاظ على رسالة الدكتورة سعاد كفافي منذ إنشائها لهذا الصرح الطبي بضرورة رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتنفيذا لتوجيهات خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء بضرورة مد يد العون لأي مريض في أي مكان علي أرض الوطن.