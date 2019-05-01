أصيب، اليوم، 7 أشخاص من عائلتين، في مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة في قرية بني هاني التابعة لمركز سمسطا الواقع جنوب بني سويف على حدود محافظتي الفيوم والمنيا.

وكان مستشفى ببا المركزي استقبل، اليوم الاربعاء، 7 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة وهم: "كمال رزق جرجس، 53 سنة، مصاب جرح قطعىي بفروة الرأس، وابنائه هاني 22 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وعماد، 28 سنة، مصاب كدمات بالظهر، 31 سنة، ومصاب بكدمات أعلى الرقبة.

كما أصيب في المشاجرة أيضا كلأ من: مندي عبد المخلص فرج الله، 61 سنة، مصاب جرح قطعى بفروة الرأس، ونجله مندي، 32 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وفرج الله عبد المخلص فرج الله، 58 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث بني سويف ومركز شرطة سمسطا لضبط طرفي المشاجرة وكشف ملابساتها.