صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، أن نسبة تنفيذ خطة الرصف للعام المالي الحالي بلغت87% حتى الآن، وتشمل رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع.

وقال إن الخطة تتضمن توسعة وإعادة واستكمال رصف 34 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، وكذلك 30 شارعا داخليا، وتأهيلها بمستوى عال يسمح بإستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وأيضا تسيير حركة المرور بسهولة .

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن أطوال الطرق الداخلية "المحلية" والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة تبلغ حوالي 50 كيلو متر، والشوارع حوالي 14 كم على مستوى المراكز السبع، علاوة على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميداني المحطة والزراعيين والحمرايا وشارع زكريا، وبعض الميادين الصغيرة التي تم إنشائها لتسهيل الحركة المرورية مثل : حلمي الملط مع طريق السادات، بجانب ما يتم تنفيذه حاليا من تطوير لطريق كورنيش النيل.

وعقد محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعا مع مدير عام الطرق المهندس ناصر فراج، لمناقشة الموقف التنفيذي وتفاصيل مشروعات الرصف والتطوير التي يتم تنفيذها في مجال إصلاح الشوارع والطرق ورفع كفاءة الشوارع والمدينة العاصمة، وترميم الحفر والقواطيع بـ 50 شارع بالمدينة.

وناقش المحافظ ما تم تنفيذه من خطة المحافظة التي تستهدف القضاء على المطبات المخالفة الغير مطابقة للمواصفات والعشوائية، واستبدالها بمطبات حديثة لتحقيق السيولة المرورية، حيث كشف مدير الطرق والنقل أنه تم استبدال المطبات الحيوية بمطبات عين القط "حديثة" بواقع 27 مطب حتى اليوم، وجاري استكمال باقي الخطة لتركيب 4000 قطعة "عين قط " بالمطبات الحيوية وتم استخدام مطبات حديثة سهلة التركيب والفك ومطابقة للمواصفات الحديثة.

وذكر مدير الطرق والنقل أنه في مجال خلق محاور مرورية جديدة يجري التعاون مع إدارة المرور لتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن والمناطق الساخنة والتي تقع أمام المصالح والمنشأت الحيوية والتجارية، من خلال تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة، وخلق محاور مرورية.