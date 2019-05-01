محمد سالم: تكريم الرئيس للعمال رسالة للعالم.. "المجتهد سيحصل على حقه"

قال محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمال رسالة للعالم، مفادها بأن المجتهدين من المصريين يحصلون على حقوقهم.

وأضاف مراد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار": "الرئيس لما قال إن الشخص التخين مش بيشتغل، كان عاوز يقول إن العامل المجتهد القادر على العطاء، تكريمه واجب على الدولة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس، في محافظة الإسكندرية، كرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.