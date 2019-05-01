تخفيفاً عن المواطنين، اتخذت الحكومة قراراً بتبكير صرف المقررات التموينية ومرتبات أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، ليتمكنوا من توفير احتياجات شهر رمضان، الذى يبدأ خلال أيام قليلة، فضلاً عن تعديل مواعيد قطارات المترو والسكة الحديد لتناسب توقيتات شهر الصيام.

وقال محمود حسونة، نائب رئيس نقابة البقالين التموينيين، إن جميع السلع متوافرة لدى محال البقالة، وتم صرف مقررات شهر مايو، بداية من أمس، وبأسعار تنافسية، وأوضح، لـ«الوطن»، أنه جرى صرف 100% من المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أبريل بلا نواقص، وأضاف أن مقررات مايو تشهد إقبالاً كبيراً بنسبة تتجاوز الـ80% قبيل رمضان.

بدء صرف مقررات السلع التموينية والمعاشات

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، صرف معاشات مايو من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقَيها، وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك، بدءاً من اليوم، بمناسبة حلول رمضان، بدلاً من يوم 10 فى الشهر، وأكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين اليوم حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية كاملة.

تعديل مواعيد القطارات والمترو و"أهلاً رمضان" يوفر السلع بأسعار مخفضة

وكانت وزارة المالية أكدت أنه بمناسبة قرب حلول موسم الإجازات والأعياد، تم تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما فيها المحوَّل على البنوك لشهرى أبريل ومايو، حيث تم صرف الأجور من 22 إلى 30 أبريل الجارى بدلاً من المواعيد المعتادة شهرياً، والتى تصرف من 24 إلى 28 شهرياً، أما بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو فقد تقرر تبكير مواعيد صرفها لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو بدلاً من الموعد المعتاد من 24 إلى 28، بحسب «المالية».

وأعلنت السكة الحديد ومترو الأنفاق حالة الطوارئ القصوى استعداداً لرمضان، وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس السكة الحديد، إنهاء الاستعداد لزحام وطقوس شهر الصوم، حيث تم عمل الصيانات اللازمة لعربات القطارات والجرارات وتوفير تذاكر الوجهين القبلى والبحرى. وأكد المهندس على الفضالى، رئيس المترو، أنه سيتم تعديل ساعات تشغيل المترو فى رمضان لتبدأ 5٫30 صباحاً حتى الثانية قبيل فجر اليوم التالى، حيث يتقابل آخر قطارين بالخطين الأول والثانى الساعة 1.30 صباحاً، ويلتقى آخر قطارين بالخطين الثانى والثالث الساعة 1.25 صباحاً.

"الأوقاف" توزع 500 طن أغذية

وافتتح محافظ العاصمة، اللواء خالد عبدالعال، أمس، معرض «أهلاً رمضان» بشارع مؤسسة الزكاة داخل نطاق حى المرج، لتوفير السلع، وأكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، منع إجازات الأئمة والعاملين بالوزارة نظراً لكثافة برنامج «الأوقاف» خلال الشهر الكريم، فضلاً عن توزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية، وعقد ٥٠ ألف لقاء دينى فى رمضان.