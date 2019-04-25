إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

وسط أجواء رمضانية وإذاعة للأغانى الشهيرة للشهر الكريم، شهد معرض «أهلاً رمضان» القائم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر إقبالاً كبيراً من المواطنين، والذى افتتح أمس، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 11 يوماً تنتهى فى الرابع من الشهر المُقبل.

داخل القاعات الأربع المخصصة للمعرض حرص المواطنون على شراء كافة احتياجاتهم استعداداً لشهر رمضان الكريم، واصطحبت كل أسرة عربة معدنية معها لوضع ما يشترونه بها، وحرص الجميع على التدقيق فى كافة العروض والخصومات لشراء الأقل سعراً منها، ومن ضمن هؤلاء كان «أحمد إبراهيم» 51 عاماً، محاسب، يجلس على أحد الكراسى منتظراً زوجته حتى تنتهى من شراء ما ستحتاجه من منتجات للمنزل خلال شهر رمضان، يأتى «إبراهيم» إلى المعرض للمرة الأولى، نظراً لأنه كان يعمل بالخارج واستقر حالياً بمصر، قائلاً: «بصراحة فيه منتجات أسعارها نفس بره بالظبط مفيش اختلاف، وفيه أسعار فعلاً أقل من الأسواق اللى خارج المعرض».

يُطالب «إبراهيم» بتخفيض أسعار المنتجات الغذائية بشكل أكبر، بالإضافة إلى إلزام الشركات المشاركة فى المعرض بتخفيض منتجاتها عن الخارج بنسبة محددة، وأن تكون هناك أولوية لمن يخفّض بشكل أكبر «يبقى كده إحنا هنستفيد وهم هيبيعوا أكتر، لأن الناس بتستهلك فى شهر رمضان كتير ومحتاجة أسعار أقل عشان تقدر تجيب كل احتياجاتها»، ويرى «إبراهيم» أن غالبية المنتجات الأساسية متوافرة بالمعرض، أما اللحوم والدواجن والأسماك فقليلة للغاية «الإقبال فى أول يوم حلو خصوصاً إننا لسه فى نص الأسبوع».

"إبراهيم": "فيه أسعار زى برّه مفيش فرق وفيه أسعار تانية فعلاً أقل".. وغالبية المنتجات متوافرة فى المعرض

أما «شحاتة عبدالسميع» 62 عاماً، بالمعاش، والذى يأتى برفقة أفراد أسرته، كل عام إلى معرض «أهلاً رمضان» بهدف شراء احتياجات أسرته خلال الشهر الكريم بأسعار أقل من الأسواق بالخارج، ولكنه وجد عكس ذلك خلال هذا العام، يقول: «السنة دى مفيش تفاوت كبير فى الأسعار بين هنا وبره إلا فى حاجات بسيطة، ما تستاهلش المشوار من الزاوية الحمراء لحد مدينة نصر، بس طالما جيت خلاص هشترى اللى محتاجه عشان ما أضيعش المشوار اللى جيته»، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى إقبال المواطنين على المعرض هو شراء المنتجات بأقل من الخارج.

يجلس «شحاتة» هو الآخر على مدخل «قاعة 3»، فى انتظار انتهاء أفراد أسرته من شراء ما دوّنوه فى ورقة صغيرة حرصاً منهم على ألا ينسوا شيئاً مما جاءوا لأجله، متابعاً: «إحنا سمعنا عن المعرض إمبارح فى التليفزيون، وقلنا نيجى أول يوم عشان بيبقى فيه خصومات خاصة، لكن حتى دى ملقنهاش»، موضحاً أن الميزة الموجودة خلال المعرض هى توفر غالبية المنتجات فى مكان واحد.

لجأ بعض ممثلى الشركات والمنتجات الغذائية إلى الإعلان عن عروض خاصة وخصومات أو هدايا عند شراء منتجات بمبلغ معين لجذب الزوار إلى منتجاتهم، وداخل أحد الأكشاك المخصصة من أجل عرض الشركات لمنتجاتها بقاعة 3، يقف «سيد عبدالناصر» 35 عاماً، ويعمل مديراً مالياً بإحدى الشركات المُصنعة للسمن البلدى، يوضح أنهم يشاركون سنوياً فى ذلك المعرض بهدف الدعاية والوجود والتخفيف على المستهلك بعرض المنتجات بأسعار أقل من الخارج، مضيفاً: «الأسعار هنا أقل من السلاسل والمحلات التجارية، لأن البيع مباشر بين الشركة والمواطنين بدون وسيط، وكمان بنساهم بجزء من الربح».

"شحاتة": "جينا أول يوم عشان بيبقى فيه خصومات خاصة" و"عبدالناصر": أتوقع ارتفاع نسبة الإقبال خلال الإجازات الرسمية المقبلة

وعن إقبال المواطنين على المعرض، يقول «سيد»: «الإقبال كويس بس يمكن برضه مش زى السنين اللى فاتت، وده عشان إحنا لسه فى نص الأسبوع ومدته السنة دى 10 أيام على عكس السنين اللى فاتت كان 4 أو 5 أيام بس»، مشيراً إلى أنه يتوقع ارتفاع الإقبال فى المساء وخلال الإجازات الرسمية المقبلة.