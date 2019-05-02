مي عز الدين ترحب بمشاركة بوسي في "البرنسيسة بيسة": "على راسي"

عبرت النجمة مي عز الدين، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث تجسد شخصيتين فيه هما "سكسكة" وحفيدتها "بيسة".

ورحبت خلال تصريحات ببرنامج "عين"، عبر فضائية "الحياة"، بمشاركة المطربة الشعبية "بوسي" في المسلسل قائلة: "النجمة بوسي على راسي، وده تاني عمل بيننا، وأنا بعشقها، ربنا بيكرمنا مع بعض".

وتحدثت مي عز الدين، عن الفنان أمير المصري، قائلة إنها كانت تتمنى أن يزيد مشاركاته في الدراما أو السينما المصرية، لافتةً إلى أنه يعيش في لندن، وشارك في بطولة إحدى الأفلام هناك: "متصدر أفيش ودي حاجة موصلهاش حاجة، ولما أي نجم عندنا بيعمل دور صغير بيبقى موضوع".

ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، و محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد.