سعفان: اُتابع العمالة المصرية في قطر بشكل لحظي يوميا.. "وضعهم مطمئن"

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية في قطر ليست كبيرة، ولكن أوضاعهم مُطمئنه وهناك تأمين كامل عليهم، مؤكدًا أن المستشار العمالي الخاص بالوزارة ما زال موجود داخل قطر من أجل العمل على حل كل الصعوبات التي قد يواجها العمالة المصرية في الدوحة.

وأضاف سعفان، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أنه يُتابع العمالة المصرية في قطر بشكل لحظي ويتسلم تقريرًا يوميًا عن حجم العمالة هناك، وأوضاعهم، متمنيًا أن تكون أحوالهم في المستقبل أفضل.

وأوضح: "أنا بقول للشعب القطري الشقيق إن العمالة المصرية ما زالوا موجودين في قطر بشكل آمن، وأنتوا شعب أشقاء لنا ، ونتابع العمالة المصرية بنظرة أمنية كاملة، ووضعهم الآن مستقر ، وبنطمئن أهاليهم".