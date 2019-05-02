قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية مطلوبة في الخارج بصفة خاصة، حيث لا يوجد دولة عّمل فيها مصريين إلا وأشادت بالعمالة المصرية وطالبت المزيد، مؤكدًا أن هناك طلبات من وزير القوى العاملة في ليبيا بالاستعانة بالعمالة المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف سعفان، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن العمالة المصرية ستكون المساهمة الأولى في إعادة إعمار ليبيا، وهذا يتطلب أن يكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية المصرية والأجهزة الأمنية.

وأوضح: "العمالة المصرية ستسافر إلى ليبيا من أجل إعمارها بعد ما الجهات اللي ذكرتها تدينا الضوء الأخضر بأن الأماكن اللي هيروح فيها المصريين هتكون مؤمنه"، موضحًا أن مصر ستشارك بقوة أيضًا في إعمار السودان والعراق وسوريا وليبيا واليمن.