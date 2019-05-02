وزير القوى العاملة: المشروعات القومية وفرت فرص عمل كبيرة للشباب

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المشروعات القومية كان لها دور كبير جدًا في القضاء بنسبة كبيرة على البطالة، حيث إن المشروعات القومية وفرت فرص عمل كثيرة جدًا للشباب، موضحًا أن نسبة البطالة في مصر كانت تفوق الـ 14% في عام 2013، وأصبحت حاليا 9%.

وأضاف سعفان، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر " الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن نسبة البطالة انخفضت في مصر نتيجة الاستثمارات التي حققتها الدولة المصرية، بجانب المشروعات القومية، والمنحنى التي اتخذته وزارة القوى العاملة.

وأكد أن الوزارة وفرت ملتقيات توظيف في كل محافظات من أجل وصول الوظائف إلى أصحابها، مضيفًا :" نقرب فرصة العمل من طالبها، مفيش محافظة من محافظات الصعيد إلا وروحنا وعملنا فيها ملتقيات توظيف".