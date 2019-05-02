سعفان: لا يمكن إنكار دور المرأة في المجتمع.. وهناك اهتمام بالغ بها

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بالمرأة، حيث لا أحد يستطيع إنكار دور المرأة المصرية في المجتمع، والتي كان لها دور كبير وبارز في كل الاستحقاقات الدستورية منذ 2013 وحتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخير.

وأضاف "سعفان" خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى"، مع الإعلامية ريهام الديب، أنه شاهد بنفسه احتشاد السيدات أمام اللجان الانتخابية في كل الاستحقاقات الدستورية، متابعا: "الناس بتقول المرأة نصف المجتمع، بس عاوز أؤكد أن لها تأثير أيضًا على النصف الآخر".

وأكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالدولة، وهذا يؤكد على قدرة المرأة في التأثير في المجتمع المصري، موضحًا أن الوزارة تُركز حاليًا على دور المرأة في هذه المرحلة.