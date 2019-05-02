وزير القوى العاملة: 2019 بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن 2019 بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي ويجب بذل جهد خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنمية، حيث إن القيادة السياسية تعول على العامل المصري لتنمية الدولة بعد أن أثبت عمال مصر أنهم على قدر كبير من المسؤولية لرفع اسم مصر عاليا.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره في برنامج "مصر النهارده"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن العمالة المصرية سواء في الداخل أو الخارج شيء مُفرح، مستطردًا: "الناس اللي شغالة في الأنفاق بتاعة قناة السويس مصريين وشركات مصرية وتفرحي لما تشوفيها".

وأشار إلى أن الإدارة الناجحة قادرة على إخراج كل مهارات العاملين لديها.