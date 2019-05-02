فيديو| "زلزال" يكتسح.. "بروموهات" مسلسلات رمضان الأكثر مشاهدة

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تبدأ الشركات المنتجه للمسلسلات والقنوات العارضة لها، في الإعلان عن الأعمال المقرر تقديمها في الموسم الرمضاني، عن طريق نشر الفيديوهات الدعائية للمسلسلات، وذلك لتشويق المشاهدين وجذبهم لمشاهدة تلك الأعمال.

وتتسابق "بروموهات" المسلسلات الرمضانية، بعد عرضها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على نسب المشاهدة من الجماهير، وترصد "الوطن" قائمة بأكثر الفيديوهات الدعائية لمسلسلات رمضان مشاهدة، فيما يلي:

زلزال

طرح الفنان محمد رمضان الفيديو الدعائي لمسلسله الرمضاني الجديد "زلزال"، ويشاركه بطولته الفنانة حلا شيحة، والذي حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من عرضه.

لمس أكتاف

ونشرت "سينجري" الشركة المنتجة لمسلسل الفنان ياسر جلال، البرومو الدعائي لمسلسل "لمس أكتاف"، والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل، وحقق أكثر من مليون و430 ألف مشاهدة، عبر قناة الشركة.

هوجان

وكشفت شركة "سينجري" عن البرومو التشويقي الأول لمسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام والمقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2019، ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وحقق نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" وصلت لأكثر من 850 ألف مشاهدة.

كلبش 3

حصل البرومو التشويقى لمسلسل "كلبش 3"، والمقرر طرحه في موسم رمضان الدرامي، بطولة النجم أمير كرارة، على أكثر من 815 ألف مشاهدة، عبر طرحه على قناة "إم بي سي 4" على "يوتيوب".

ولد الغلابة

ودخل الفنان أحمد السقا سباق دراما رمضان 2019، من خلال مسلسله "ولد الغلابة"، ويشاركه في بطولته، محمد ممدوح، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهادي الجيار، وحصل على أكثر من 412 ألف مشاهدة عبر قناة "إم بي سي مصر" عبر "يوتيوب"، بعد أسبوعين من طرحه.