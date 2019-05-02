قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن المنطقة العربية لا تزال تمر بمرحلة دقيقة جدا، تتطلب منا العمل معا والتواصل وتعزيز التعاون المشترك فيما بيننا، وإن اجتماع اللجنة العليا "اللبنانية - المصرية" المشتركة في بيروت، غدا، يصب في اتجاه واحد وهو مزيد من تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان ومصر.

وأضاف الحريري، خلال كلمته في منتدى الاقتصاد العربي، أن التحدي الآن الذي يوجهنا هو كيفية تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره؛ لإيجاد فرص عمل للشباب، وإنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه النهوض بالاقتصاد المصري.