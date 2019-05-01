أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصاد العربي بلبنان، الذي يستضيف العديد من الخبراء الدوليين، مبينا أنه سيلقي كلمة يستعرض فيها تجربة مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بقناة "dmc"، أن رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – اللبنانية" لهذه الدورة، موضحا أن الهدف من عقد تلك الاجتماعات في هذا التوقيت هو مراجعة ما جرى الاتفاق عليه الدورة الأخيرة التي جرى التوقيع عليها بالفعل.

وأشار إلى أن الاجتماعات تناولت الآليات الجديدة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، بالإضافة إلى بحث التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة خاصة في ظل احتياج الحكومة اللبنانية إلى طاقة مصر.