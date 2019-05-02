قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا، وإن مصر تزداد سكانيا 2.2 مليون مواطن سنويا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، أن هذا العدد سنويا يعادل تعداد دول كاملة، وفي كل عام يضاف لمصر دولة جديدة، ومع ذلك الحكومة كانت قادرة خلال الـ3 سنوات الماضية على خلق ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل، ونتيجة لذلك انخفض معدل البطالة من أكثر من 13% إلى 8.9% هذا العام، كما تولي الحكومة أولوية لتحسين معيشة المواطنين، بالتركيز على تخفيف الضغط على الخدمات في المدن القائمة والتوسع في إنشاء مدن جديدة، وأنماط مختلفة لإسكان محدودي الدخل والتركيز على تطوير كل المناطق غير الآمنة، حيث كان يوجد أكثر من ميلون نسمة يسكنون العشش الصفيح والبيوت غير الآدمية.

وأكد مدبولي أنه بنهاية 2019 ستكون مصر قضت بالكامل على هذه الظاهرة في كل أنحاء مصر، من خلال إنشاء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية لأهالي المناطق العشوائية، بالإضافة لإنشاء أكثر من 750 ألف وحدة إسكان جديدة للشباب، إضافة للتوسع في إنشاء شبكة طرق سريعة تجاوزت 5000 كيلو في الـ4 سنوات الماضية وتحسين خدمات الصرف الصحي، وشبكات الأمان الاجتماعي لتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر من خلال برنامج تكافل وكرامة وهو يستهدف تقديم دعم مالي لنحو 18 مليون مواطن.